Cостояние ГТС Украины не так уж плачевно, как об этом кричит Газпром

По расчетам компании Mott MacDonald, реконструкция и модернизация украинской газотранспортной системы обойдется Украине минимум в 4,8 млрд. долл. за семилетний период.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели. Украина» (№41 от 11-18 ноября 2011 г.) со ссылкой на данные технико-экономического обоснования модернизации «Южного» и «Северного» газотранзитных коридоров, подготовленного Mott MacDonald в сентябре по заказу НАК «Нафтогаз Украины».

Приоритезация проектов модернизации, предложенная в ТЭО, основана на сравнительно недорогих ремонтах, что позволит содержать газотранспортную систему Украины в нормальном рабочем состоянии до полной модернизации.

Для этого Mott MacDonald рекомендует в течение ближайших восьми-десяти лет инвестировать (освоить) минимум 2,8 млрд. долл. в мини-проекты для поддержания системы в рабочем режиме.

Mott MacDonald в своем исследовании подтвердила, что ГТС, помимо проектных и строительных неточностей, в основном страдает из-за отсутствия надлежащего финансирования плановых работ. При этом возникающие аварии — результат заводских дефектов и коррозии или же строительных недостатков при укладке линейной части трубопроводов и строительстве компрессорных станций.

Второй вывод компании: на основе статистики аварий и дефектов магистральный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород (протяженность по территории Украины — 1137,97 км) назван приоритетным для реконструкции.

Эксперты также предложили приоритетную последовательность реконструкции магистральных газопроводов: газопроводы «Союз», «Прогресс» и Елец-Кременчуг-Ананьев-Тирасполь-Измаил (ЕКАТИ).

Для повышения КПД тепловой эффективности эксперты Mott MacDonald рекомендуют более широко использовать паровые газотурбины и электрогенераторы, что создаст экономию и положительный экологический эффект. Также специалисты компании рекомендуют установить на входе с Востока дополнительные современные газоизмерительные станции для осуществления точного коммерческого учета газа. При этом существующие ГИС на выходе из ГТС на Западе подлежат модернизации.

Кроме того, эксперты рекомендует задействовать современную систему SKADA для интеграции систем управления и учета газа для снижения его потерь в системе.

В целом Mott MacDonald признал высоким уровень компетенции специалистов «Укртрансгаза» — дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины», обслуживающей ГТС.

«И техническое состояние ГТС (как следует из исследования - УНИАН), оказывается, не такое уж плачевное, как об этом кричит повсюду российский «Газпром», - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украина» планирует вложить 543 млн. долл. в модернизацию первой очереди газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Планируется, что 308 млн. долл. из этой суммы будут составлять инвестиции, а остальное – собственные финансы.

Работы по модернизации планируется проводить от 3 до 5 лет в зависимости от конкретных нужд. На модернизацию всего газопровода необходимо около 1,2 млрд. долл.

Минэнерго намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года. В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй по величине в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.