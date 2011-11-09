В тубдиспансерах Киевской области установят очистительные системы

В Киевской области с участием немецких специалистов будет реализовываться пилотный проект по установке фильтров и очистительных сооружений в заведениях, где лечатся больные туберкулезом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской облгосадминистрации, об этом сегодня во время встречи договорились председатель ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК и представитель немецкой компании «ITN Nanovation».

«Представители компании уже до конца года начнут работы по установке оборудования в одном из тубдиспансеров области, в частности, в Белой Церкви», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, функционирование такой системы позволит максимально очищать и утилизировать продукты жизнедеятельности такого заведения и тем самым быть надежным профилактическим щитом в распространении этой болезни. «Для нас это важно, потому что на территории области проживает почти 3,5 тысяч человек с активной формой туберкулеза», – отметил губернатор.

Будет финансироваться проект за средства немецкой стороны, за счет инвестиций запланировано создать соответствующее совместное предприятие.

В свою очередь, представитель немецкой стороны отметил, что их оборудование является инновационным и самым современным в этой области: частицы отходов через фильтры расщепляются на молекулярном уровне, после чего они являются обеззараженными и безопасными для окружающей среды.

В планах компании - как можно скорее провести работы по проектированию, сертификации и установке оборудования.