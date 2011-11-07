Из Фонда гарантирования вкладов исключены три банка
12:34, 07 ноября 2011Общество
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В Реестре - 169
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 4 ноября т.г. исключил из Реестра участников (временных участников) три банка.
Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Фонда.
Банки «Владимирский» и «Соцкомбанк» были исключены из Реестра в связи с их ликвидацией, а «Донгорбанк» - в связи с реорганизацией банка путем присоединения к ПУМБу.
По данным Фонда на сегодня его участниками являются 169 банков, 6 банков – временные участники.
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