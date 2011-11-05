Милиция ищет, кто "заминировал" Одесский СИЗО
Был объявлен общий сбор
Милиция разыскивает анонима, который вчера утром сообщил о заминировании Одесского СИЗО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы, 4 ноября в 6.45 в дежурную часть Малиновского райотдела ГУ МВД Украины в Одесской области поступило сообщение о том, что неизвестный позвонил по телефону по номеру «102» и сообщил о заминировании Одесского следственного изолятора.
Для предупреждения возможного чрезвычайного происшествия был объявлен общий сбор персонала Управления Государственной пенитенциарной службы в Одесской области и Одесского СИЗО.
В 7.00 в СИЗО прибыла взрывотехническая группа. В ходе проверки взрывных устройств выявлено не было.
Персоналом Управления Государственной пенитенциарной службы в Одесской области и СИЗО во взаимодействии с органами внутренних дел принимаются меры по установлению личности человека, сообщившего о заминировании.