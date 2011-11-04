СМИ: Убитого в Одессе киллера Дикаева тайно похоронили в Чечне

Убитого при кровавом штурме в Одессе Дикаева тайно похоронили в Грозном. Об этом газете "Сегодня" сообщил его родной брат - Адам, который проживает в Грозном.

Брат убитого чеченца заверил издание, что его допросили украинские милиционеры, которые специально для этого приехали в Грозный.

«Но я особо с ними не откровенничал, потому что уверен: гибель моего брата была выгодна каким-то крупным чиновникам в украинском МВД. В украинских и российских СМИ извратили правду о том, что произошло на самом деле 1 октября в Одессе. Я уверен, что на меня будет оказано давление, но ради правды готов на все», — рассказал Адам «Сегодня».

К слову, по его утверждению, труп Аслана Дикаева был передан его матери 13 октября. А уже 14 октября его похоронили на кладбище в Грозном. Хотя ранее в городской прокуратуре говорили: тело киллера находится в морге, и его выдадут жене только после окончания следственных действий».