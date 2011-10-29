На Лисичанской ТЭЦ выдали зарплату за день до забастовки

28 октября руководство ГП «Лисичанская теплоэлектроцентраль» (г. Лисичанск, Луганская обл.) полностью погасило долги по зарплате своим работникам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил Сергей КОВАЛЕНКО, председатель общественной организации «Луганцы», которая оказывала помощь трудовому коллективу в борьбе за получение заработной платы за труд. За последние два месяца она вместе с работниками ТЭЦ провела несколько акций протеста в Лисичанске, Луганске и Киеве.

Как сообщал УНИАН, работники Лисичанской ТЭЦ 29 октября планировали начать забастовку из-за задолженности по заработной плате.