На Лисичанской ТЭЦ грозят забастовкой, если им не вернут долги

Работники Лисичанской ТЭЦ приняли решение через 15 дней начать забастовку, если им не выплатят долги по зарплате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации "Луганці" Сергей КОВАЛЕНКО.

По его словам, сегодня около 50 работников этого предприятия провели в Лисичанске на перекрестке улиц Красная и Энергетиков митинг, после чего почти на два часа перекрыли дорогу по улице Красная. За это время они пропустили только микроавтобус скорой помощи, автомобиль с врачами и автобус со школьниками.

Участники акции, представители трудового коллектива Лисичанской ТЭЦ, уже в который раз требовали погасить долги по зарплате, которые составляют почти 1,3 млн. грн. Пикетирование в Киеве 7 октября под стенами Верховной Рады ничего не дало, как и предшествующие пикеты в Лисичанске 9 сентября и в Луганске 22 сентября, отметил С.КОВАЛЕНКО.

Он также сообщил, что теплогенерующее предприятие фактически не работает с апреля в связи с тем, что главный заказчик ТЭЦ - ОАО "Лисичанская сода", которое потребляло 90% тепловой энергии, находится в стадии санации. 10% мощности Лисичанской ТЭЦ шло на отопление жилых домов. В новом отопительном сезоне власть планирует заменить эти мощности мини-котельными. На ввод их в эксплуатацию выделено 30 млн. грн. бюджетных средств.

Работники ТЭЦ считают, что вместо того, чтобы расходовать такие средства на мини-котельные, эффективнее было бы модернизировать ТЭЦ, на что требуется около 5 млн. грн. А при сегодняшней ситуации дома жителей Лисичанска, которые отапливались ТЭЦ, в этом году останутся без тепла.

На сегодня из 360 работников ТЭЦ осталось 120, которых перевели на минимальную зарплату. С апреля по октябрь работникам выплатили лишь по 250 грн.

Справка УНИАН. Лисичанская ТЭЦ - государственное предприятие, которое находится в управлении НАК "Нафтогаз Украины". За последних два года предприятие принесло "Нафтогазу" около 2 млн. грн. убытков. По итогам первого полугодия этого года долги по зарплате ГП "Лисичанская ТЭЦ" составляли 1277 тыс. грн.