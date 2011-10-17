Спасатели всю ночь искали женщину

В Черкасской области спасатели всю ночь искали в лесу женщину, заблудившуюся в лесу во время сбора грибов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центр пропаганды управления МЧС в Черкасской области, около 20 часов спасателям Смелянского района от дежурного райотдела УМВД поступило сообщение о том, что во время сбора грибов в лесном массиве рядом с селом Константиновка исчезла 34-летняя местная жительница.

Спасатели, вместе с работниками милиции, немедленно начали поиски. К прочесыванию местности была привлечена и кинологическая служба Академии пожарной безопасности имени Героев Чернобыля. В результате поисков, длившихся почти всю ночь, было обследовано 3 квартала лесного массива, а также проводилась работа по опросу местного населения. Однако, найти женщину удалось лишь на следующее утро около 7 часов в районе Смелянской автостанции за 10 километров от места исчезновения.