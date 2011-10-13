Азаров поручил расследовать действия налоговиков

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение председателю Государственной налоговой службы Украины Виталию ЗАХАРЧЕНКО провести служебное расследование касательно действий налоговиков «в одном из бизнес-центров столицы» и дать им надлежащую оценку.

Об этом говорится в сообщении, пресс-службы правительства, переданном УНИАН.

Напомним, вчера, 12 октября, сотрудники налоговой милиции около 11:20 заняли здание бизнес-центра «Инком». По данным пресс-службы компании «Инком», в частности, были блокированы этажи, сотрудникам компании было запрещено выходить из здания. Сотрудникам не были предъявлены документы, на основании которых проводится обыск помещения, а только налоговые удостоверения. Обыск длился около часа.

Справка УНИАН. Компания «Инком» – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Беларуси и Казахстане.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром налоговая милиция при поддержке вооруженных спецподразделений проводила обыск в офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» в Киеве.

Ветераны Афганистана связывают подобный произвол исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября во Верховной Радой, когда они совершили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, общеукраинского Форума гражданского общества.