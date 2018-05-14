Обыск у «афганцев»: история, поучительная для власти и для нас с вами

Сегодня я видела в режиме реального времени, как строится полицейский режим.

В 10.30. в офис киевской организации “Никто, кроме нас” что по улице Большая Васильковская, 65, ворвалась налоговая милиция.

– Когда я открыла двери, в офис ввалились люди, один из мужчин ударил меня по лицу, – позже рассказала нам секретарь организации Юлия Литохина, – я испугалась, а они сказали, что начинают обыск. Я несколько раз пыталась позвонить домой, так как у меня больной ребенок (она показывает нам выводы известной израильской клиники), чтобы узнать, как он. Они не давали. Потом мне стало плохо, вызывали скорую. Мне сделали кардиограмму и дали уколы. Потом эти люди из налоговой стояли надо мной и повторяли: “Тебя никто не бил, слышишь, тебя никто не бил. Повтори: тебя никто не бил”. Потом приехали наши ребята из организации.

Попытку обыска налоговая милиция предприняла и в частном помещении лидера организации “Никто, кроме нас” Александра Ковалева. Воины-афганцы узнали об этом мгновенно и приехали в офис. Они никого оттуда не выгоняли. Напротив. Они заблокировали налоговиков в квартире, где расположена их организация. Налоговики вынуждены были проводить обыск уже в присутствии афганцев. Я бы сказала так: афганцы “позволили и проконтролировали” обыск, хотя и считали незаконным. С полсотни “афганцев”, среди которых были люди с юридическими дипломами, решили достойно завершить полукриминальное шоу силовиков под названием “налоговая милиция пугает афганцев”. Но все по порядку.

Напомним, что именно организация афганцев “Никто, кроме нас” была инициатором многолюдного собрания под парламентом, которое состоялось 20 сентября. Того самого собрания, во время которого нардепы дрожащими руками срывали с себя депутатские значки и огородами через Садовую и подземный путь пытались выйти из Рады. Власть после этого вроде взяла паузу, потом сказала, что проблемы решены. А 9 октября, как выяснилось позже, Макеевский суд принял решение, на основании которого и началось это шоу в офисе “афганцев”.

Когда мы приехали на Большую Васильковскую, у подъезда организации “Никто, кроме нас” стояли где-то тридцать человек, еще двадцать стояли под квартирой. (По виду “афганцеы", не перепутаешь, мужчин, которые воевали, видно).

– Что здесь происходит? – спросили мы ребят.

– Гражданский арест, – пошутил один из них, – Там находится налоговая. Кроме того, мы пытаемся вызывать милицию, чтобы составить протокол из-за того, что эти налоговики побили нашу сотрудницу Юлию. Но милиция приезжает и уезжает. Мы не можем отпустить налоговиков, пока не будет составлен протокол об избиении Юлии.

Пока журналистов не запустили в офис, мы могли восстановить события из разговоров самих воинов-интернационалистов.

Первым спикером, который случился журналистам, был Владимир Сердюк, заместитель председателя правления “Никто, кроме нас”.

– Завтра в Киеве в Доме писателей на Банковой должен пройти Форум общественных организаций. Должны были приехать представители тысяч общественных организаций. А сегодня в наш офис ворвались люди, говорят, что решением макеевского суда выяснилось, что мы незаконно копаем уголь в городе Торез Донецкой области. Вот они ищут что-то. Может, отбойные молотки ищут? Параллельно происходит обыск в нашей в Донецкой областной организации и у нашего лидера Ковалева. Наши ребята сказали, что в постановлении об обыске указан еще двадцать один адрес.

Тут из квартиры вышел еще один “афганец”.

– Я – Владимир Кушнир, член ВГО “Никто, кроме нас”, юристконсульт на общественных началах, – представился он, – Я присутствовал при следственных действиях налоговой милиции. Они утверждают, что есть решение Макеевского суда о неуплате налога предприятием “Донвугилля”. Они утверждают, что якобы наш офис связан с ним. Они провели обыск в присутствии свидетелей. Нет ни одного документа, который указал бы на нашу связь с этой компанией. Ничего не найдено. Никаких хозяйственных документов. Мы не занимаемся хозяйственной деятельностью, мы лишь помогаем семьям погибших и вдовам. Никаких предметов для добычи угля у нас не найдено.

Владимир Кушнир ушел, а я продолжила разговор с Владимиром Сердюком.

– Вы видите, постановлением Макеевского суда, без следователя, без поручения, проводят выемку документов нашей организации. Они утверждают, что мы проводим незаконную добычу угля. В Торезе у нас нет никаких компаний, вообще ничего, – утверждает он, – И это после нашей большой акции под парламентом, в канун нашего форума.

– Но власть сказала, что вы якобы договорились, – осторожно говорю я.

– Нет. Это власть договорилась с украинским союзом ветеранов Афганистана, а именно Сергеем Червонописким. Этой организации 20 лет, она уже закостенела, людей там фактически нет, там лишь сам Сергей Васильевич. Он присвоил себе право выступать от нашего имени и подписывать какие-то меморандумы. Сначала все афганцы с подачи Червонопиского “вступили” в Соцпартию, потом все афганцы с подачи Червонопиского “вступили” в Регионы. Сейчас на отчетно-выборные собрания афганец попасть не может. Теперь он подписал Меморандум с правительством. Якобы афганцам оставляют льготы, а моей маме, которая – «ребенок войны» пенсию урезают. Власть делит афганцев на хороших и плохих. Это не пройдет. Мы 20 сентября стояли не за свои льготы, мы стояли за все категории населения. И они с этим законопроектом 9127 ничего не сделали, ничего не внесли.

К разговору присоединяется еще один "афганец" - Николай Бухта :

– Они думают, что купят верхушку и все. Всех не купят. Они говорят, что мы контужены. Судимому президенту контуженный избиратель опасен. Потому что мы его не боимся. Да, мы войну видели. Но мы умеем считать, мы видим, что расходы на народного депутата Украины в сотни раз больше, чем на гражданина, бизнесмены-депутаты почему-то богатеют, нардепы обходятся в четыреста тысяч гривен ежегодно, а нас просят сократить льготы. Но мы прекрасно понимаем, что они хотят нас запугать. Сами испугались. Если бы мы хотели штурмом взять парламент, вы думаете, что не смогли бы? Мы не штурмуем. Мы протестуем по закону.

Окончательно ситуацию прояснил один из организаторов завтрашнего Форума Руслан Секела:

– Сегодняшний арест - это попытка запугать организаторов форума. У нас в офисе есть все списки организаторов и участников. Милиция хочет взять координаты всех людей. То есть они хотят после форума запугивать людей. Но Форум состоится при любой погоде. И там есть два вопроса повестки дня, принятие резолюции относительно роспуска парламента и назначение даты проведения следующей нашей акции протеста.

Наконец протокол об избиении женщины был составлен. Журналистов запустили в офис. Офис “афганцев” - это три больших комнаты и приемная.

В отдельной комнате сидел пан из налоговой, который, со слов Юлии, ударил ее.

Его окружили нардепы Сергей Пашинский, Михаил Волынец и Наталия Королевская.

– Я не бил эту девушку, – повторял он, глядя в сторону. – Я проводил обыск. Я проводил обыск по решению суда города Макеевка.

– Где поручения следователя?

– У меня его нет при себе. Оно в другом месте.

– У вас нет поручения следователя? Без него обыск не проводится. Тогда вам придется подождать прокуратуру.

В соседней комнате стоял еще один налоговик. Он явно был не рад ситуации.

– Мы действовали на основании решения следователя.

– Назовите себя.

– Киевская ГНА, Александр Парфененко, – неохотно, почти шепотом сказал он.

Позже в пресс-центре Государственной налоговой администрации сообщили, что их сотрудники из налоговой милиции в г. Киеве действовали во исполнение поручения следственного отдела налоговой милиции ДПА в Донецкой области и постановления Центрального-городского районного суда г. Макеевки. Сами “афганцы” восприняли информацию ДПА с юмором. “Какой бизнес? Посмотрите, движение наших денег на счету, – смеялся Владимир Сердюк, когда мы попросили прокомментировать их сообщение налоговой, – какой бизнес? Организация функционирует на членские взносы. Всю нашу жизнь можно отследить. Мы не бютовские, мы ничьи. Мы пацаны, которые хотят и умеют защищать свои права”.

Я покинула офис “афганцев”, когда Юлия Литохина в который раз пересказывала историю о том, как ее пинали и ударили по лицу. “Афганцы” и нардепы еще остались ожидать сотрудников прокуратуры, чтобы разобраться с законностью действий налоговой милиции. Надежд, что визит прокуратуры, если и состоится, будет плодотворным, нет. Но, думаю, что эта ситуация с молниеносной мобилизацией “афганцев” очень поучительна.

Поучительная для налоговой милиции: как минимум, не нужно бить женщин, когда заходишь в чужой офис с обыском.

Поучительная для власти: сомнительные приемы заметны тем более, когда вы пользуетесь налоговиками и макеевскими судами.

Поучительная для нас с вами: не нужно бояться.