Убийца художника и его жены приговорен пожизненно

Убийца известного херсонского художника Александра Бережного и его жены приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщили кореспонденту УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области.

Убийство было совершено 10 сентября 2009 года в Херсоне. Было возбуждено уголовное дело по ст. 115 “Преднамеренное убийство” Уголовного кодекса Украины.

Оперативники выяснили, что к погибшему приходил знакомый, который, имея художественное образование, помогал художнику в организации выставок полиграфических изданий. Оказалось, что знакомый А.Бережного ранее был судим за убийство собственной жены.

Проведя обыск в квартире 56-летнего подозреваемого, работники милиции обнаружили окровавленную одежду, которая была на нем в день убийства.

Оказалось, что в день убийства он пришел к художнику, чтобы обсудить рабочие вопросы, и во время беседы между ними возник конфликт – якобы художник не внес фамилию подозреваемого в список авторов альбома работ “Херсон глазами художника”. Обиженный мужчина набросился на художника с молотком и стал бить его по голове. Потом он вышел на кухню, где напал на жену художника. Чтобы окончательно удостовериться, что владельцы квартиры мертвы, злоумышленник перерезал им шеи ножом.

В результате проведения множества экспертиз вина подсудимого была доказана. Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Херсонской области вынесла приговор – пожизненное лишение свободы. Кроме того, подсудимый должен выплатить дочери убитых 400 тыс. грн. морального ущерба.

После объявления приговора защита осужденного подала кассационную жалобу в Высший специализированный суд Украины, который рассмотрел ее и оставил без изменений решение Апелляционного суда Херсонской области.

Справка УНИАН. А.Бережной был членом Союзов художников СССР и Украины, имел около 10 персональных выставок в разных уголках мира. Его картины находятся в Херсонском художественном музее им. А.Шовкуненко, а также в частных коллекциях Украины, России, США и многих европейских стран.