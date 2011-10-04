В Киеве откроют еще две станции метро

В начале ноября 2012 года в Киеве откроют еще две станции метрополитена.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам председателя КГГА Александра ПОПОВА, в столице рекордными темпами продолжается развитие метрополитена. Началась работа над следующими двумя станциями киевской подземки, которые должны открыть в начале ноября следующего года.

«Следующие две станции метрополитена – «Ипподром» и «Одесская площадь» – мы хотим построить еще быстрее. Практически работа в этом направлении уже началась. Мы предложили метростроевцам открыть эти две станции до 6 ноября. Это день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, это было бы существенным подарком киевлянам к празднику. И метростроевцы с этим сроком выполнения работ согласились. Ведь мы настолько динамично строим железнодорожные мосты, мостовые переходы, развязки... Иногда кажется, что это просто невозможно. Так же напряженно строили и метрополитен: в прошлом году сдали 3 станции. Поэтому наши планы вполне реальны», – сказал А.ПОПОВ.

Он также сообщил, что городская власть намерена к первому кварталу 2013 года обновить около 50% подвижного состава подземки.

«Обновление состоится за счет средств, которые поступят в Киев как грантовая помощь в рамках Киотского договора. То есть, не в кредит и не за бюджетные средства. Нашими партнерами в этом вопросе, совместно с Крюковским вагоностроительным заводом, станут японцы. Таким образом мы обновим 185 вагонов, и на 15-20 лет будем иметь современные вагоны метро, которые будут отвечать самым высоким стандартам. И по энергосбережению, и по экологии, и, безусловно, по комфорту», – отметил председатель КГГА.