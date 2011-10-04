Смерть студента в милиции: уголовное дело завели за материалы в интернете

Соответствующие правоохранительные органы должны выяснить, каким образом в Интернет попали вещественные доказательства, фигурирующие по уголовному делу о смерти при невыясненных обстоятельствах в Шевченковском райотделе столичной милиции студента Игоря Индило.

Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах, комментируя появление в сети Интернет видеозаписи камер наблюдения, установленных в райотделе милиции Шевченковского района столицы.

"Каким образом и для чего это видео, которое является вещественным доказательством, попало в Интернет - это нужно выяснять, в частности, прокуратуре. Понятно, что это сделали определенные лица, очевидно, не без помощи потерпевшей стороны, которая знакомилась с материалами дела. Это действительно заслуживает отдельного внимания стражей порядка, здесь достаточно оснований для возбуждения уголовного дела за разглашение материалов следствия", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 20-летний студент И.Индило умер в Шевченковском РУВД Киева в мае 2010 года.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками Шевченковского РУВД, в котором погиб И.Индило.

Позже дело было передано для расследования в прокуратуру г. Киева. Двум работникам милиции предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса "Превышение власти" и "Служебная небрежность".

В апреле этого года суд уже возвращал уголовное дело о смерти И.Индило на дополнительное расследование органам прокуратуры.