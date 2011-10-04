Отношениям Ивано-Франковска с Европой мешает «летнее время»?

Ивано-Франковский областной совет просит Верховную Раду отменить постановление, которым отменен переход на зимнее время.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение облсовет направил в адрес председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

«Мы, депутаты областного совета, выражаем протест против постановления Верховной Рады Украины, которым отменен переход на зимнее время, - говорится в документе. - Такое решение ведет к необоснованным убыткам в экономике Украины, создаст дополнительные нагрузки на энергетический сектор, осложнит межгосударственные отношения с европейскими странами, вызовет неудобства в общении на приграничных территориях, будет игнорировать интересы украинцев, которые из-за безработицы в государстве вынуждены работать за рубежом».

По мнению депутатов Прикарпатья, «заявляя о европейском направлении развития, в действительности высшими органами украинской власти делаются шаги по отдалению нашего государства от европейского пространства».

«Считаем решение Верховной Рады Украины политически мотивированным, калькой соответствующего решения Государственной думы России, которая, в отличие от Украины, находится в другом часовом и географическом поясах, - отмечается в обращении облсовета. - Азиатское российское время не отвечает украинским реалиям. Просим Верховную Раду Украины вернуться к рассмотрению этого вопроса и отменить принятое постановление».