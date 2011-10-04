«Беркут» блокировал Макеевуголь

Группа бойцов спецподразделения милиции «Беркут» сегодня, 4 октября, в 12:00 блокировали административное здание государственного угледобывающего объединения «Макеевуголь» в г. Макеевка Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, обнародованном на официальном сайте «Маекеевугля».

«Сегодня в 12.00 группа подразделения «Беркут» штурмовала Государственное предприятие «Макеевуголь». Дюжие вооруженные молодцы в камуфляже и красных беретах окружили административное здание, блокировали все выходы на этажах», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники «Беркута» обеспечивают прикрытие в рамках процедуры выемки документов, которую осуществляют сотрудники областной прокуратуры.

В здании блокировано около 150 человек персонала.

«Людей держат в неведении, только по слухам известно об изъятии документов в отдельных службах объединения», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: шахта им. В.М. Бажанова, шахта «Калиновская-Восточная», шахта «Холодная Балка», шахта им. В.И. Ленина, шахта «Чайкино», шахта «Бутовская», шахта им. C.М. Кирова, шахта «Ясиновская-Глубокая» и шахта «Северная», а также шахтоуправление им. Ленина и шахтоуправление «Ясиновское-Глубокое».

Объединение тесно сотрудничает с группой «Донецксталь», контролируемой российским бизнесменом Виктором НУСЕНКИСОМ.