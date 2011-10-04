Милиция поймала поджигателей прокуратуры

Сотрудники милиции задержали злоумышленников, которые ночью 19 сентября подожгли здание Мелитопольской межрайонной прокуратуры.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, по подозрению в совершении данного преступления задержаны трое мужчин - жители Мелитополя в возрасте от 21 до 23 лет, подозревамые в совершении еще трех аналогичных преступлений: поджоге здания суда, кафе и парикмахерской в Мелитополе.

«Выяснилось, что молодые люди причастны к совершению в 2011 году еще как минимум трех аналогичных преступлений: по словам задержанных, они подожгли помещения парикмахерской и одной из городских кофеен на почве личных неприязненных отношений с их персоналом, а также устроили поджог зданий прокуратуры и мелитопольского суда, «так как хотели таким образом показать бессилие и беспомощность правоохранительных структур», - сказал начальник Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области Андрей КУРТЕВ.

По его словам, на сегодняшний день все трое находятся под стражей. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом). Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в 3.32 в дежурную часть Мелитопольского ГО ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о возгорании входной двери межрайонной прокуратуры. На месте вызова работники пожарной охраны и спасатели установили, что пожар, повредив двери здания прокуратуры и потолок, самоликвидировался. Позже экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог.