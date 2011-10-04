Как прекратить строительные войны

Прекратить хаос в строительной сфере может лишь окончательное урегулирование градостроительной деятельности и планирование развития территорий в средне- и долгосрочной перспективе.

Об этом заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Есть достаточно прогрессивный закон о градостроении, наработана вся необходимая нормативная база. Осталось внедрить это в практику жизни и начать планирование развития территорий на средне- и долгосрочную перспективу. Мы должны положить конец строительным войнам и скандалам», – подчеркнул министр.

По словам А.БЛИЗНЮКА, строительные скандалы не будут сходить со страниц изданий до тех пор, пока местная политическая конъюнктура и принятие решений под ее давлением не будут поставлены под контроль сильных местных общин и урегулированы соответствующим планом развития.

«Самодостаточная, организованная местная община, четкий Генеральный план населенного пункта – вот то, что прекратит любые скандалы и конъюнктурные решения на местах, не допустит больше появления долгостроев в городах и селах», – сказал А.БЛИЗНЮК.

Как заметили в пресс-службе министерства, в Киеве назревает очередной строительный скандал на улице Княжий Затон, 9. По информации местных жителей, застройщик хочет построить высотку на месте стадиона. По законодательству, полномочие выделять земельный участок под строительство принадлежит органам местного самоуправления. Решение о функциональном использовании земли должно соответствовать градостроительной документации на местном уровне. То есть, в этом случае решения Киевского городского совета должны соответствовать Генеральному плану города Киева. Кроме того, статьей 21 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» предусмотрено проведение общественных слушаний проектов генеральных планов, которые должны организовываться исполнительными органами городских советов. В то же время, по информации СМИ, этого не было сделано. Государственная архитектурно-строительная инспекция Минрегионстроя не выдавала разрешения на выполнение строительных работ на территории, прилегающей к дому по улице Княжий Затон, 9.

В министерстве также заметили, что роль местного самоуправления ярко показывает случай в селе Большая Солтановка Васильковского района Киевской области. Как сообщил телеканал СТБ, по решению сельского председателя на месте озера появилась строительная площадка, против чего категорически выступают местные жители, экологи и облводхоз.

Как сообщил председатель Васильковской райгосадминистрации Владимир САБАДАШ, 30 сентября была создана рабочая группа с привлечением соответствующих специалистов и представителей правоохранительных органов с целью проверки фактов, изложенных в сообщении СТБ, а также проверки правомерности действий сельского председателя и законности ликвидации пруда в с. Большая Солтановка. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, о чем будет информирована общественность.