Мэр Киева: вернуть городу розданные земли - очень трудно

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ отмечает проблематичность возвращения городу земель под скандальными строительствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал журналистам после заседания расширенной коллегии КГГА, посвященного рассмотрению основных положений проекта Генерального плана Киева и его пригородной зоны до 2025 года.

“Я хочу, чтобы вы понимали: снести дом – это очень непростая вещь в условиях того правового поля, которое у нас есть. Из того опыта, который я на данный момент имею, работая председателем КГГА, эти дома строились с разрешения определенных чиновников – ответственных лиц”, - сказал А.ПОПОВ.

Потому, по словам председателя КГГА, ввиду таких обстоятельств, необходимо каждый случай рассматривать отдельно, что и делает городская власть.

“Вы знаете, что, например, по Александровской больнице мы просто договорились. Отказались инвесторы, и мы их перенесли. Театральная площадь – там у нас свой подход был, сейчас они передают городу. То есть, каждый вопрос надо рассматривать отдельно, поскольку везде есть правовые основания говорить, что все было построено, так или иначе, но законно. Там, где незаконно, мы уже там все поделали – и землю вернули, и отменились решения по проектированию”, - заверил А.ПОПОВ.

На коллегии КГГА депутат Киевсовета Наталия НОВАК (фракция «УДАР» Кличко) обратилась к чиновникам, которые докладывали по Геплану, с просьбой прокомментировать, что будет с теми зелеными зонами, которые были розданы “молодой командой ЧЕРНОВЕЦКОГО”, а конкретно – с урочищем Покал, островом Жуков, урочищем Бычок, верховьем Днепра, Собачьим устьем, заливом Верблюд.

На это начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей БРОНЕВИЦКИЙ сообщил, что, в частности, земли Жукового острова в новом Геплане указаны как зона зеленых насаждений.

Что касается других территорий, он посоветовал обратиться к материалам на интернет-сайтах института “Киевгенплан” и «Киевглавархитектуры», где представлен Генплан развития столицы до 2025 года. “Там есть информация, и на протяжении двух месяцев можно внести предложения”, - сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября лидер партии «УДАР», председатель одноименной фракции в Киевсовете Виталий КЛИЧКО заявил, что все скандальные строительства в Киеве уже внесены в новый Генеральный план города.