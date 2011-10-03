Жена Януковича примет участие в 235-летии села Бобриково

Людмила ЯНУКОВИЧ, супруга президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, 15 октября примет участие в праздновании 235-летия села Бобриково (Антрацитовский район, Луганская область).

Об этом УНИАН сообщила председатель Бобриковского сельсовета Наталья ЧУПРИНА.

Она отметила, что дата основания села – 14 октября, но в связи с приездом супруги президента было решено перенести торжества на 15 октября.

«Достигнуты договоренности о ее приезде. Мы очень ждем приезда Людмилы Александровны. Именно благодаря ее вниманию удалось отремонтировать наш сельский дом культуры», - заявила Н.ЧУПРИНА.

По словам председателя, в прошлом году жители села обратились к Л.ЯНУКОВИЧ с просьбой оказать помощь в поиске средств для реконструкции дома культуры.

«Я передала это письмо от жителей через ее помощника, который родом из нашего села. Людмила ЯНУКОВИЧ не осталась равнодушной, связалась с руководителями области, и они нашли финансовые возможности. 29 января этого года она приняла участие в торжественном открытии отремонтированного ДК», - сказала Н.ЧУПРИНА.

По информации СМИ, Л.ЯНУКОВИЧ отличается беспрецедентной непубличностью.

*** Село Бобриково – центр Бобриковского сельского совета, в состав которого входят еще 4 села: Вишневое, Егоровка, Клуниково и Новокрасновка.

Население с. Бобриково – 920 человек.