Завтра аграрии придут под Кабмин

Завтра аграрии намерены пикетировать Кабинет министров Украины с требованием отменить пошлины на экспорт зерновых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Аграрного союза Украины.

«Приглашаем всех, кто не хочет мириться с вымогательским отношением правительства к крестьянину, принять участие в запланированном мероприятии», – сказано в обращения АСУ.

Поводом к пикетированию домов правительства и Верховной Рады стало то, что Кабмин не среагировал на многочисленные обращения агропроизводителей с просьбой отменить пошлины на экспорт зерновых культур. «Более того, ухудшая ситуацию, правительство намеревается продлить действие экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу, а также ввести с 1 января 2012 года вывозные пошлины на сою, рапс и масло подсолнечное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пикетирование прибудут аграрии со всей Украины. Сбор пикетчиков начнется 4 октября в 9.00 на площади возле стадиона «Динамо».

Напомним, с 1 июля 2011 года в Украине действует экспортная пошлина на пшеницу и смесь пшеницы и ржи в размере 9%, но не меньше 17 евро за тонну, на ячмень - 14%, но не менее 23 евро/тонна, на кукурузу - 12%, но не менее 20 евро/тонна.

В результате, экспорт из Украины практически прекратился – в июле было зафиксировано падение экспорта зерна в 5 раз.

Аграрный союз Украины и Украинская аграрная конфедерация 19 сентября обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить экспортные пошлины на зерновые культуры.

28 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК высказал обеспокоенность тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.