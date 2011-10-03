14,4% украинского населения живет за границей

За пределами Украины проживает 6,5 млн. эмигрантов, что составляет 14,4% украинского населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержатся в информационных материалах, распространенных на пресс-конференции в Киеве Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине.

При этом из украинских трудовых мигрантов, приблизительное количество которых, по разным оценкам, на сегодняшний день составляет около 2,5 млн., 67% - мужчины, 33% - женщины.

Чаще всего украинцы избирают для трудовой миграции Россию и страны ЕС. Среди последних наиболее популярны: Италия, Чешская Республика, Польша, Венгрия, Испания и Португалия.

По данным МОМ, 54% украинских мигрантов работают в строительной отрасли, 17% - в сфере домашнего ухода, по 9% - в сельскохозяйственном секторе и торговле, еще 6% - в промышленности и 5% занимаются другими видами работ.

Наибольшее количество граждан выезжает из Закарпатской и Черновицкой областей, меньше всего - из Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской.

Главным фактором, который влияет на миграционное поведение жителей разных регионов, является экономическая ситуация. Например, в Донецкой области средний доход на душу населения составляет 683 дол., в то же время на Буковине, откуда на заработки за границу выезжает больше всего людей, средний доход составляет 352 дол.

Среди других факторов, стимулирующих трудовую миграцию, является близость к границе с ЕС, отлажены миграционные и культурные связи.

Относительно уровня образования украинских трудовых мигрантов, то, по данным МОМ, 59% имеют полное среднее образование, 17% - базовое или неполное высшее образование, 14% - высшее образование, 10% - начальное или незаконченное среднее образование. Однако независимо от уровня образования, почти все украинские трудовые мигранты работают на работах, не требующих высокой квалификации.