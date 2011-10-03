«Подлатанный» фуникулер обещают запустить сегодня

В субботу, 1-го октября, в Киеве после проведения капитального ремонта должен был, наконец, заработать фуникулер. Но, как позже стало известно, запуск перенесли на понедельник, 3 октября, пишет MIGnews.com.ua.

"Мы все еще проводим испытания. Ведь по сути дела это был не профилактический ремонт, как раньше, а капитальный. Нами была укреплена эстакада, проведено множество строительных работ", - сообщил главный инженер коммунального предприятия "Киевпастранс" Юрий Бомбандеров.

"Во время испытаний на вагоны оказывают двукратную нагрузку, чтобы в дальшейшем не допустить аварийности. Так что с безопасностью там все нормально", - утверждает Бомбандеров.

Киевский фуникулер был закрыт на плановый ремонт 1-го сентября 2011 года.