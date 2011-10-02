В милиции начальства больше, чем подчиненных

В Херсонской области проведут эксперимент: с шести райотделов милиции сделают три.

Об этом говорится в постановлении Кабмина «О реорганизации некоторых территориальных органов Министерства внутренних дел», размещенном на Правительственном портале.

В частности, документом предусматривается укрупнение путем присоединения трех райтоделов милиции – Нижнесерогозского путем присоединения к нему Ивановского, Великолепетихского – путем присоединения Верхнерогачикского, Великоалександровского – путем присоединения к нему Высокопольского.

Ранее вопрос проведения эксперимента по укрупнению райотделов милиции поднимался начальником УМВД в Херсонской области, генерал-майором милиции Валерией ЛИТВИНЫМ на коллегии облуправления МВД.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, в режиме экспериментального пилотного проекта планировалось укрупнить несколько райотделов милиции, объединив под руководством одного райотдела работников милиции 2-3 районов области.

При этом, В.ЛИТВИН прогнозировал сокращение административного аппарата, увеличение численности оперативных работников и экономию бюджетных средств.

Тогда начальник херсонской милиции сообщил, что проведение эксперимента уже согласовано на уровне Министерства внутренних дел.

В качестве примера выгоды от таких укрупнений территориальных органов милиции В.ЛИТВИН сравнил штатную организацию двух райотделов мидиции – Суворовского РО в Херсоне и Высокопольского РОВД.

«К примеру, в Суворовском райотделе один начальник РОВД и 5 замов, и в Высокопольском 5 замов и столько же участковых. При этом, начальник райотдела в Херсоне спит по 3-4 часа в сутки и замы постоянно на работе, а в Высокополье замы не знают чем себя занять. Ищут работу, так как начальства больше чем подчиненных. Может, лучше оставить больше участковых инспекторов и сократить начальство. А райотдел вместе с другими соединить с Великоалександровским?» - сообщил В.ЛИТВИН.