В Чернобыльской зоне будут хранить радиоактивные отходы

5 октября в Чернобыльской зоне отчуждения на площадке комплекса «Вектор» состоится церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения, сообщает правительственный портал.

В мероприятии примут участие министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР и Глава представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕЙРА.

Строительство хранилища финансируется за счет помощи правительства Великобритании в рамках инициативы стран "Большой восьмерки" «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения» с предоставлением дополнительного финансирования со стороны Европейского Союза. Строительство хранилища позволит обеспечить безопасное обращение с отработанными источниками ионизирующего излучения с целью проведения их характеризации и паспортизации с последующим размещением на безопасное хранение минимум на 50 лет. Ожидается, что этот объект будет введен в эксплуатацию в конце 2012 – начале 2013 года.

Аккредитация журналистов продлится до 16:00 4 октября 2011 года.