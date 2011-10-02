Эксперт: Украине не следует торопиться в совместные формы кооперации с Газпромом

Весьма вероятно, что расследование, начатое 27 сентября Европейской комиссией в отношении группы компаний Gazprom Germania, затянутся как минимум до конца холодного сезона весны 2012 года. Все это время над «Газпромом» будет висеть дамоклов меч, что станет хорошим его сдерживанием от соблазна «газовых атак» на соседей.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет директор энергетических программ Центра «НОМОС» Михаил Гончар.

В этой связи Украине, прежде всего, не стоит торопиться в разные совместные формы кооперации с «Газпромом». Надо внимательнее присмотреться к литовскому опыту борьбы с, казалось бы, всесильным монополистом. Маленькая Литва оказалась способна противостоять силе российского давления, задействовав рычаги влияния в Брюсселе. И это приносит свои плоды, отмечает эксперт.

По его мнению, Украине также стоит обратить внимание на то, как оперативно воспользовалась ситуацией вокруг «Газпрома» Турция. Министр энергетики этой страны пригрозил разрывом контракта между «Боташ» и «Газпромом», если «не увидит существенного уменьшения цены» с российской стороны. М.Гончар полагает, что Турция — не последняя из числа стран, которые воспользуются текущей ситуацией.

Украине же необходимо усилить кооперацию с Еврокомиссией в части обеспечения прозрачности транзитных газовых потоков и реорганизации внутреннего рынка газа в соответствии с принятым в прошлом году законом и обязательствами по Договору Энергетического сообщества, убежден эксперт.

«Сотрудничество с „Газпромом“ должно соответствовать правовым подходами, — пишет автор. - Для начала необходимо отказаться от прогибания под „Газпром“, на что традиционно настроена властная команда. И за что получает презрение и неуступчивость Москвы и недоверие везде — в России, ЕС и в своей стране».