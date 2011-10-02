Украина и Грузия договорились оптимизировать транспорт

Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис Колесников и министр экономики Грузии Вера Кобалия договорились оптимизировать транспортное сообщение между странами.

Во время встречи министров были обсуждены вопросы оптимизации сотрудничества государств в транспортном секторе. В частности Борис Колесников и Вера Кобалия договорились о заключении Соглашения об "открытом небе" между Украиной и Грузией. Стороны выразили надежду, что данное Соглашение будет подписано до проведения саммита в Батуми.

"Кроме того, вице-премьер-министр Украины и министр экономики Грузии договорились оптимизировать транспортное сообщение между странами. Следовательно, планируется рассмотреть возможность дальнейшего развития паромного сообщения между портами Украины и Батуми", -приводит сообщение пресс-службы правительства газета Сегодня.