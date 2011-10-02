Тайная труба пересекала границу на 8-метровой глубине

В Краснодонском районе Луганской области налоговики совместно с сотрудниками пограничной службы и СБУ перекрыли незаконный канал поставки горюче-смазочных материалов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

По словам начальника отделения противодействия незаконному обороту подакцизных товаров отдела налоговой милиции ГНИ в г. Свердловске Андрея ДАНЬКО, в поселке Власовка Краснодонского района в 50 метрах от государственной границы был задержан автомобиль «Урал» с цистерной, в которой находилось 10 тонн дизельного топлива. Документов на горючее у водителя не было, однако правоохранителям он сообщил, что заправился в пос. Нижняя Герасимовка.

В пос. Нижняя Герасимовка внимание сотрудников налоговой милиции привлек заброшенный с виду домик. В ходе осмотра оперативники обнаружили пластиковую трубу высокого давления с характерным запахом дизельного топлива. Трубопровод был зарыт на глубине около 8 метров. По нему осуществлялись поставки горюче-смазочных материалов из России на территорию Украины.

Трубопровод забетонировали, дизельное топливо и автомобиль общей стоимостью 135 тыс. грн. изъяли.

Проводится проверка, которая поможет установить лиц, причастных к организации незаконной деятельности.