Беларусь переходит на формулу 60-66

Белоруссия вслед за Россией будет осуществлять расчет экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты по новой формуле "60-66", предусматривающей снижение экспортной пошлины на нефть, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В концерне "Белнефтехим" пояснили, что речь идет о продукции, вывозимой с территории республики за пределы таможенной территории Таможенного союза.

Новая формула расчета подразумевает, что ставка экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты унифицируется и рассчитывается с коэффициентом 0,66 (66 %) от ставки пошлины на нефть. Одновременно снижается экспортная пошлина на нефть путем сокращения процента от разницы между ценой мониторинга нефти и ценой отсечения с действующих сейчас 65% до 60 %. При этом коэффициент расчета ставки пошлины на бензины составляет 0,9 (90%).