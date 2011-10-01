Янукович присудил Госпремии в области образования

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присудил Государственные премии Украины в области образования по случаю Дня работников образования.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В этом году лауреатами стали 19 научно-педагогических работников.

Размер Государственной премии в области образования устанавливается Указом Президента Украины. В 2011 году он составляет 150 тыс. грн.

Ежегодно будут присуждаться пять государственных премий, по одной в пяти номинациях: дошкольное и внешкольное образование; общее среднее образование; профессионально-техническое образование; высшее образование; научные достижения в области образования.

Глава государства также подписал Указ о назначении грантов докторам наук для проведения научных исследований и Указ о награждении работников сферы образования.