Вместо двух убитых киллеров нашли 4 разорванных тела

В Одессе на месте проведения спецоперации по обезвреживанию преступников найдены четыре тела.

Об этом сообщил газете "Сегодня" источник в правоохранительных органах.

В частности, по его словам, убитых киллеров было не двое, как отмечается в официальной сводке МВД, а трое. При этом на поле боя нашли четыре трупа, в том числе главаря банды – чеченца Аслана ДИКАЕВА, и, возможно, гражданского человека, сказал собеседник газеты.

«Тела сильно повреждены разрывами, – отметил он. - Для нас это тоже было неожиданностью, мы думали, что бандитов трое».

«Что касается информации о двоих убитых, то есть команда из министерства пока не сообщать прессе, что найдено 4 трупа – не исключено, что погиб мирный житель, и все нужно тщательно проверить», - сказал источник.

Также он сообщил, что сегодня бойцы спецназа штурмовали в Одессе два объекта, а не один.

Первый штурм - это хозпостройка одной из гостиниц на улице Литературной, где находились сами киллеры, погибшие при штурме.

Второй объект, который взяли спецназовцы, – частная квартира на площади Деревянко. Там укрывался пособник бандитов, которого нашли по номеру телефона, оставшемуся в памяти мобильного одного из убитых на улице Литературной. Он был задержан.

О том, где именно укрываются преступники, сотрудники милиции узнали еще вчера вечером, рассказал участник операции.

Эвакуировать местных жителей правоохранители не рискнули, опасаясь, что бандиты заподозрят неладное и попытаются прорваться. Вместо этого силовики оцепили дом и начали готовить штурм.

Началась операция в 12.00. Преступникам предложили сдаться, однако они наотрез отказались, заявив, что взяли заложников и пригрозив взорвать бомбу. Командование операции отложило штурм до тех пор, пока не подтвердится информация о заложниках и не будет устранена опасность взрыва.

Пока проверяли эту информацию, у боевиков сдали нервы. Они открыли ураганный огонь длинными очередями из автоматов Калашникова с подствольными гранатометами, после чего стало ясно, что у них много боеприпасов и сдаваться они не намерены.

«А посему, чтобы избежать жертв среди личного состава, "схрон" решили брать по-военному, то есть не рассчитывая взять кого-то живим, тем более, что новых сведений о заложниках не появилось. По дому ударили из гранатометов и минометов. Кумулятивные заряды превратили помещение в руины. Внутри не осталось ничего живого», - отмечает газета.

«Если трупов действительно четыре и один из них в самом деле не причастный к преступлениям человек, это может означать только одно: правоохранители совершили фатальную ошибку. У бандитов все-таки был заложник, который погиб при штурме. И тогда понятно, почему сейчас искажается информация о количестве погибших», - подчеркивает «Сегодня».

Как сообщал УНИАН, по данным МВД, в ходе спецоперации в Одессе обезврежены два преступника, во время попытки задержания которых в Одесской области ночью 30 сентября погибли двое работников милиции и еще четверо были ранены. В ведомстве добавили, что проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Также в МВД опровергали информацию, что у преступников есть заложники.