Среди милиционеров много и чернобыльцев, и афганцев

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ сомневается, что спецподразделения МВД останутся лояльными к власти во время новых акций воинов-афганцев против отмены их льгот.

Об этом пишет ZN,ua, отмечая, ссылаясь на свой источник, что обсуждение законопроекта №9127 на заседании Кабмина 26 сентября было напряженным.

«На вопрос, сможет ли Министерство внутренних дел обеспечить принятие этого закона (проще говоря, сдержать протесты силовыми методами, если до этого дойдет), министр Анатолий МОГИЛЕВ ответил отрицательно. Мол, если и сможет, то на 44% (именно на 44% от запланированных показателей сейчас финансируется МВД)», - отмечает издание.

«Кроме того, МОГИЛЕВ честно признался: в рядах МВД немало чернобыльцев и афганцев. Более того, министр подчеркнул, что среди командиров спецподразделений МВД много бывших афганцев. Пойдут ли они против „шурави“ - еще большой вопрос. Ведь и сами они страдают от сокращения льготных программ», - пишет автор статьи.

Как сообщалось, скандальный законопроект №9127 вызвал масштабную акцию протеста под стенами Верховной Рады 20 сентября.

Правительство пошло на уступки чернобыльцам и афганцам, однако интересы остальных категорий льготников, которые не проявили активности, остались неучтенными.