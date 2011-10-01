Губернатор: Буковина - европейский край, где религии всегда жили в мире

Председатель Черновицкой областной государственной администрации Михаил ПАПИЕВ уверен, что визит патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА на Буковину пройдет на достойном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

«У нас этот визит пройдет на достойном уровне, и люди, которые захотят помолиться с патриархом, получат и реализуют свое конституционное право на свободу вероисповедания», - отметил М.ПАПИЕВ.

Он добавил, что это первый визит главы РПЦ на Буковину, и выразил уверенность, что Буковина, как многонациональный и многоконфессиональный регион, покажет и национальный покой, и межконфессиональное согласие.

«Мы с честью примем Святейшего, и наши православные люди помолятся вместе с патриархом КИРИЛЛОМ», - отметил губернатор.

По словам М.ПАПИЕВА, Буковина - европейский край, где всегда в мире и спокойствии всегда уживались все религии. Он выразил уверенность, что всякого рода провокаций не будет, и посоветовал политическим силам не вмешиваться в церковную жизнь.

Как сказал М.ПАПИЕВ, в регионе ожидают от визита патриарха КИРИЛЛА «повышения духовности, поскольку в глобализированном мире, когда приоритеты сменились на приоритеты целесообразности, хотелось бы, чтобы общество вернулось к первоосновам, чтобы в мире было согласие и любовь между людьми».

Как сообщил губернатор, от жителей Буковины планируется подарить патриарху КИРИЛЛУ Евангелие. Оно большое по размерам и, по мнению М.ПАПИЕВА, лучше всего подходит, чтобы потом быть подаренным собору или храма.

М.ПАПИЕВ отметил, что к визиту предстоятеля РПЦ было завершено строительство Троицкого собора, отремонтированы дороги, убраны населенные пункты. «Кроме того, что мы духовно очистились, мы еще и очистили все вокруг», - сказал он.

По словам М.ПАПИЕВА, остановится патриарх КИРИЛЛ в Вознесенском монастыре в селе Банчены Черновицкой области.

На вопрос, чем будут угощать Святейшего, губернатор отметил, что в монастыре готовят вкусные блюда, в том числе румынские и молдавские. «И брынза, и белые грибы, такая чисто буковинская кухня», - добавил губернатор.

Как сообщалось, вчера, комментируя предстоящий визит, глава патриаршей пресс-службы, сообщил: "Это очередной визит святейшего патриарха Кирилла на Украину. В этот раз он посетит западную Украину, Буковину, где живут преданные прихожане Московского патриархата. Этот визит для них очень важен, потому что они живут в непростых условиях, раздираемые расколом".