Милиция уточнила: обезвредили лишь двух убийц. Третий сбежал?

В ходе специальной операции обезврежены двое лиц, при попытке задержания которых в Одесской области погибли двое работников милиции и еще четверо были ранены.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Злоумышленники находились в одной из частных гостиниц, расположенных неподалёку от «9-й станции Фонтана».

Перед проведением специальной операции при участии бойцов подразделений специального назначения «Сокол», «Беркут» и Внутренних войск МВД с территории были эвакуированы жильцы прилегающих домов.

На предложение работников милиции прекратить сопротивление и сдаться подозреваемые не отреагировали. Во время операции двое из злоумышленников оказали жесткое вооруженное сопротивление, открыв огонь из автоматического оружия.

Из-за угрозы действий злоумышленников жизни и здоровью работников милиции правоохранители были вынуждены применить оружие на поражение, подчеркнули в МВД.

Одним из обезвреженных злоумышленников оказался Аслан ДИКАЕВ, 1982 года рождения, который разыскивался за совершение убийства. (Напомним, что согласно распространенным ранее данным, ДИКАЕВ засел в одесском доме вместе с двумя своими сообщниками)

Во время операции никто из стражей порядка не пострадал.

Проводится дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время задержания гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо получили ранения.

В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников были задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей.

Начальник Управления МВД в Одесской области Михаил ЯЦКОВ отмечал, что вооруженным преступникам не удалось покинуть территорию Одесской области.

Причем, согласно последним данным правоохранителей, группа разделилась.

Позже сотрудникам милиции удалось установить местонахождение преступников. Там почти 4 часа продолжалась спецоперация по их обезвреживанию.