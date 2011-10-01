Гендиректора санатория, который очень заинтересовал Ежеля, задержали

Сотрудники прокуратуры и милиции провели выемку документов и задержали генерального директора Сакского военного санатория Министерства обороны Виталия УСТЮЖАНИНА.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник санатория.

«Был четвертый час ночи, когда они без описи сгребли все документы в черные мешки и закинули в машину. Забрали сервер, обесточили программу, которая соединяет все службы здравницы. Беспредел в санатории, где 800 отдыхающих и столько же сотрудников! Это рейдерский захват предприятия», - заявил собеседник агентства.

УНИАН пока не располагает комментарием прокуратуры.

По информации источников ZN.UA, В.УСТЮЖАНИНУ вменяются преступления по двум статьям - растрата государственных средств в особо крупном размере и превышение служебных полномочий.

Как сообщал УНИАН, в июле министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ издал приказ, которым ликвидируется «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», а все его фонды, оборотные средства и ценности передаются другому госпредприятию - «Укрвоенкурорт» (Партенит). Якобы это улучшит качество лечения. Вместе с тем работники здравницы говорят о «схеме прикрытого рейдерского захвата» санатория.