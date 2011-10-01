В МВД уверяют, что заложников у убийц не было

Министерство внутренних дел опровергает информацию о наличии заложников у преступников, которые вчера расстреляли милиционеров.

«Информация о наличии заложников не соответствует действительности», - сказали УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время задержания гражданина РФ Аслана ДИКАЕВА, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены.

В поисках А.ДИКАЕВА и двух его сообщников были задействованы несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел.

Позже сотрудникам милиции удалось установить местонахождение преступников. Дом в Одессе, где они забаррикадировались, штурмовали около 4 часов. В конечном итоге здание обстреляли из гранатомета, все преступники мертвы.