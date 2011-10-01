Стрельба прекратилась – с террористами начали переговоры

В данный момент перестрелка окончена, а террористы, перекрикиваясь, начали переговоры с правоохранителями, сообщает ИА “Репортер” со ссылкой на участников спецоперации.

По словам одного из участников операции по захвату террористов, трое преступников забаррикадировались на 1-м этаже дома. При этом у них определенно есть заложники. Сейчас специально приглашенный переговорщик перекрикивается со злоумышленниками, однако переговорный процесс пока ни к чему не привел.