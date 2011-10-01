Дом, где держат заложников, забросали дымовыми шашками

Частный дом на 9-ой станции Фонтана в Одессе, где преступники держат заложников, силовики забросали дымовыми шашками. Одесское информагентство «Репортер» сообщает, что засевший на крышах «ОМОН» ведет беспорядочную стрельбу. По некоторым данным, БТР, пригнанный к месту событий, уже находится во дворе дома.

«Удалось ли ранить кого-то из преступников, пока сказать сложно, — цитируют главу облУВД Михаила Яцкова, одесские СМИ, — В операции принимают участие как милиция, так и сотрудники СБУ, спецподразделение «Альфа» и даже военные. Мы подогнали бронетехнику, однако надеемся, что ее не придется использовать».