На одесской улице – перестрелка, убийцы взяли заложников?

Перед тем, как забаррикадироваться в частном доме на 9-ой станции Фонтана в Одессе, преступники, вчера ночью убившие милиционеров, вступили в перестрелку с милицией и захватили заложников, сообщает «Сегодня» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Количество заложников пока неизвестно.

Однако, пишет издание, сотрудник пресс-центра ГорУВД Ирина Долматова в комментарии «Сегодня» опровергла информацию о захвате заложников.

На данный момент в центре Одессы идет штурм. На 9-ой станции Большого фонтана слышна автоматная очередь. Преступники активно отстреливаются.

В штурме кроме «Сокола» и «УБОПа» принимают участие бойцы «Альфы».