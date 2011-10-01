В Одессе - штурм: убийцы милиционеров засели в частном доме

Около двух часов назад сотрудникам правоохранительных органов стало известно место нахождения киллеров, которые вчера ночью убили двоих сотрудников милиции и ранили четверых.

Как передает корреспондент «Сегодня», преступники засели в одном из частных домов на территории 9-ой Станции Фонтана, возле санатория «Красные зори».

Около ста сотрудников милиции оцепили территорию и предложили киллерам сдаться. Однако преступники никак на это не прореагировали, и правоохранители начали штурм. «Беркут» стоит в ближнем оцеплении, штурм производят бойцы «Сокола».