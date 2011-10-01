Сегодня повышается прожиточный минимум - на 23 гривны

Согласно государственному бюджету Украины на 2011 год, с сегодняшнего дня, 1 октября, повышаются социальные стандарты.

Документом предусматривается, что с 1 октября прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повышается на 23 грн. и устанавливается в размере 934 грн., с 1 декабря - 953 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения устанавливаются следующие размеры прожиточного минимума на 2011 год: для детей до 6 лет: с 1 октября - 853 грн., с 1 декабря - 870 грн.; для детей от 6 до 18 лет: с 1 октября - 1022 грн., с 1 декабря - 1042 грн.; для трудоспособных граждан: 1 октября - 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; для утративших трудоспособность: с 1 октября - 784 грн., с 1 декабря - 800 грн.

Уровень минимальной заработной платы с 1 октября повышается на 25 грн. – до 985 грн., с 1 декабря - 1004 грн.; в почасовом размере: с 1 октября - 5,92 грн., с 1 декабря - 6,04 грн.

С сегодняшнего дня также повышается размер минимальной пенсии до 784 грн.