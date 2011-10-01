Богатырева интересовалась танками и самолетами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА посетила 29-30 сентября с рабочей поездкой город Харьков.

Как сообщили УНИАН в Аппарате СНБО Украины, основная цель визита секретаря СНБО в Харьков - осуществление контроля выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 мая 2008 года относительно реализации комплексной программы развития авиационной промышленности, введенного в действие соответствующим указом Президента Украины, а также анализ ситуации в отечественной бронетанковой отрасли.

Во время визита состоялась встреча Р.БОГАТЫРЁВОЙ с руководством Харьковской области и города Харькова. Собеседники обсудили актуальные вопросы жизнедеятельности региона, местного самоуправления, а также развития предприятий, которые формируют бюджет Харьковской области.

Также Р.БОГАТЫРЁВА встретилась с руководством Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Кроме того, в порядке контроля за выполнением отдельных поручений Президента Украины состоялась встреча с руководством государственного предприятия «Завод имени Малышева».

Отдельное внимание во время встреч было уделено вопросам создания благоприятной законодательной основы и надлежащих условий для привлечения инвестиций в авиационную и бронетанковую отрасли.