Украина и Словакия решили продумать реверсное направление газа

Украина и Словакия договорились проработать возможность транспортировки природного газа на границе в реверсном режиме, сообщает пресс-служба украинского МЧС, глава которого Виктор Балога возглавлял делегацию на заседании украинского-словацкой комиссии по вопросам экономического, промышленного и научно-технического сотрудничества. Словацкую часть комиссии возглавил министр экономики и строительства Юрай Мишков.

В ходе заседания стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в области энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, транспорта, сельского хозяйства, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и защиты прав потребителей.

Словацкая сторона выразила заинтересованность в участии в модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС) и отметила, что транзит природного газа по украинской газотранспортной системе, с учетом затрат на реконструкцию украинской ГТС, экономически эффективнее, чем строительство новых газопроводов.

Ранее в июне с.г., президент Украины Виктор Янукович приглашал Словакию участвовать в модернизации украинской ГТС, замечает РосБизнесКонсалтинг.