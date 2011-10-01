Россия не пустит украинский сахар на свой рынок

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации предлагает продлить до конца 2020 года изъятие сахара из режима свободной торговли с Украиной, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«Министр сельского хозяйства РФ Елена СКРЫННИК поддержала ряд инициатив Союза сахаропроизводителей России по регулированию внутреннего рынка сахара: о сохранении действующего минимального уровня пошлины на импорт сахара-сырца в размере 140 долларов за тонну на период май-июль 2012 года; о продлении после 31 декабря 2012 года изъятия сахара из режима свободной торговли с Украиной до конца 2020 года», - говорится в сообщении.

Е.СКРЫННИК поручила профильным подразделениям аграрного ведомства совместно с Союзроссахаром в месячный срок внести данные предложения в Правительство РФ.

Необходимость принятия этих мер связана с ожидаемым в России рекордным урожаем сахарной свеклы до 36 млн. тонн и производством сахара в объеме около 5 млн. тонн.

Этого, по словам Е.СКРЫННИК, будет достаточно для удовлетворения всех внутренних потребностей и насыщения рынка до начала следующего свекловичного сезона (август 2012 года). При этом будет достигнут пороговый показатель Доктрины продовольственной безопасности по самообеспечению сахаром (не менее 80%).