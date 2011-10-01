Депутаты призвали не допустить приватизации Почаевской лавры

Тернопольский городской совет призвал руководство государства не допустить исключения Почаевской лавры из перечня памятников, которые не подлежат приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение по обращению местного Комитета сопротивления диктатуре, после того, как аналогичное решение не смогли принять депутаты областного совета, приняли сегодня депутаты городского совета.

В нем депутатский корпус выражает возмущение законопроектом, зарегистрированным по №9105 от 6 сентября 2011 года о внесении изменений в Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации» (об исключении из Перечня строений Почаевской лавры)».

«Убеждены, что это является продолжением тотального наступления действующей власти на украинские святыни, попыткой русификации украинского народа при помощи московской церкви и, как следствие, уничтожением украинских святынь. Расцениваем предложенный законопроект как попытку провластной партии нивелировать не только украинскую историю, но и украинскую церковь», – говорится в обращении.

Депутаты также выразили убеждение, что инициаторы этого законопроекта не только дестабилизировали ситуацию, но и нивелируют идею создания единой поместной украинской церкви, которая бы объединила все государство.

Поэтому депутаты Тернопольского городского совета в своем обращении выдвинули требования отменить распоряжение Кабинета Министров Украины от 17 июля 2003 года об исключении Лавры из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и вернуть Почаевскую лавру в состав указанного заповедника.

Также тернопольские депутаты требуют срочно принять решительные меры по недопущению принятия предложенного проекта Закона Украины «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации» (об исключении из Перечня строений Почаевской лавры)».

Справка УНИАН. 29 мая 2001 года Кабмин объявил комплекс памятников в городах Кременце и Почаеве Кременецко-почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. Затем по распоряжению Кабмина в 2002 году все памятники были переданы из общей собственности общин Кременецкого района в государственную собственность с внесением в сферу управления Госстроя.

В июле же 2003 года, в соответствии с распоряжением Кабмина, строения Почаевской лавры изъяты из состава заповедника, а в ноябре состоялась передача лавры в бесплатное пользование представителям Украинской православной церкви Московского патриархата, о чем заключено соглашение между Госстроем и Свято-Успенской Почаевской лаврой. Договор действует 49 лет – до 1 января 2052 года.

С избранием нового состава Тернопольского областного совета 15 марта 2009 года депутаты приняли решение о создании Временной контрольной комиссии по проверке законности передачи храмного комплекса в Почаеве УПЦ МП, а также относительно соблюдения Московским патриархатом земельного и миграционного законодательства Украины. Комиссия выявила многочисленные нарушения украинского законодательства.

Затем областной совет дважды принимал обращение об отмене решения о передаче святыни Московскому патриархату и о возвращении лавры в заповедник - к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, а после изменения власти – к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ. Во всех случаях никакой реакции, как утверждают в облсовете, на обращение представительского органа области не было.

Во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Почаев в январе этого года А.КАЙДА лично передал Президенту все решения и обращения, которые принимали депутаты Тернопольского областного совета по поводу Почаевской лавры.

Между тем в сентябре в Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером 9105 «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации» (об исключении из «Перечня» строений Почаевской лавры)». Его подали депутаты Дмитрий ШЕНЦЕВ (Партия регионов – УНИАН) и Юрий БУТ (прошел по списку блока «Наша Украина – Народная самооборона», сейчас – член провластной депутатской группы «Реформы во имя будущего» – УНИАН).