Янукович требует нейтрализовать преступников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правоохранительным органам принять меры по нейтрализации преступников, которые совершили вооруженное нападение на милиционеров в Одесской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, сразу после возвращения в Украину из Республики Польша Президент провел совещание с представителями правоохранительных органов по поводу случая, который произошел в ночь на пятницу, 30 сентября, в Одесской области. Там во время перестрелки между милиционерами и преступной группировкой погибли два милиционера, четверо - получили ранения.

Глава государства поручил правоохранительным органам принять жесткие меры для нейтрализации убийцы и двух его сообщников, которые оказали вооруженное сопротивление украинским стражам порядка во время операции по их задержанию.

Президент Украины требует от правоохранительных органов усилить борьбу с преступностью.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 29 на 30 сентября в Одесской области во время спецоперации по задержанию гражданина РФ, который разыскивается за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли два милиционера, еще четверо ранены. В целом в спецоперации принимали участие 12 сотрудников правоохранительных органов.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства двух работников правоохранительных органов - по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В поиске подозреваемых задействовано несколько тысяч сотрудников управлений внутренних дел трех областей, введен план перехвата.