Москаль просит «Врачей без границ» побывать у Луценко в СИЗО

Народный депутат, член фракции «Наша Украина - Народная Самооборона» Геннадий МОСКАЛЬ обратился к независимым экспертам Международной неправительственной организации «Врачи без границ» с просьбой провести медицинское обследование бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и предоставить независимое медицинское заключение о состоянии его здоровья.

Об этом сообщает сайт партии «Народная Самооборона».

«Эксперты известной международной врачебной организации могут поставить диагноз, объективность которого ни у кого не вызовет сомнений», - уверен Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, после такого диагноза «никто не будет спорить относительно того, целесообразно ли удерживать человека с таким состоянием здоровья под стражей».

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО с декабря прошлого года находится в Лукьяновском СИЗО. За время ареста он перенес длительное голодание, объявленное им в знак протеста после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО ухудшилось.

1 сентября жена Ю.ЛУЦЕНКО Ирина сообщила, что экс-министра необходимо срочно лечить, поскольку у него обнаружен цирроз печени.

После этого экс-министра несколько раз обследовали врачи Министерства здравоохранения.

Государственная пенитенциарная служба настаивает, что состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное, а Печерский райсуд Киева, который рассматривает его дело, не удовлетворяет ходатайство адвокатов об изменении относительно него меры пресечения с целью лечения.