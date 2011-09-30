Иванющенко выделит студентам 20 приличных стипендий

В состав наблюдательного совета Киевского национального лингвистического университета вошли народные депутаты Екатерина САМОЙЛИК (фракция КПУ), Тариэл ВАСАДЗЕ, Юрий ИВАНЮЩЕНКО (оба входят во фракцию Партии регионов).

Как передает корреспондент УНИАН, возглавил наблюдательный совет вуза руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, профессор Валентин ЗАЙЧУК.

Кроме того, в состав совета вошли министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, первый заместитель министра образования и науки, молодежи и спорта Евгений СУЛИМА, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Владимир ХАНДОГИЙ, писатель Андрей КУРКОВ.

Как сообщил ректор КНЛУ Роман ВАСЬКО, наблюдательный совет был создан в соответствии с приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта от 31 мая 2011 года.

Во время сегодняшнего первого заседания наблюдательного совета сообщалось, что народный депутат Украины Ю.ИВАНЮЩЕНКО выделит 20 именных стипендий для лучших студентов университета, а также оборудует в соответствии с новыми технологиями компьютерную аудиторию.

Р.ВАСЬКО отметил, что на сегодняшний день четыре лучших студента университета получают стипендии от Президента Украины, каждая из которых составляет 1 тыс. грн., и еще несколько - от Верховной Рады Украины.

Е.САМОЙЛИК выразила надежды, что предоставленные Ю.ИВАНЮЩЕНКО 20 стипендий “будут также достаточно приличные”. Представитель Ю.ИВАНЮЩЕНКО ответил утвердительно.