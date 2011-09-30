Киевская ОГА установила «олимпиадные» стипендии учителям

Киевская областная государственная администрация установила стипендии педагогам, которые подготовили победителей предметных олимпиад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской ОГА, об этом сообщил губернатор Анатолий ПРИСЯЖНЮК, поздравляя в Национальном академическом драматичном театре имени Ивана Франко работников образования Киевской области с профессиональным праздником.

Обращаясь к педагогам, председатель КОГА отметил, что именно они своим неутомимым и упорным трудом создают будущее нашего государства.

В то же время, по словам губернатора, власть в сложных экономических условиях понимает, что без развития просветительства и социальной защиты педагогов говорить о перспективах было бы не искренне. Поэтому уже в этом году были сданы в эксплуатацию две новык школы в Белоцерковском и Вышгородском районах, а до конца года введут в эксплуатацию еще две общеобразовательных школы в Фастовском и Васильковском районах.

Также, как отметил А.ПРИСЯЖНЮК, восстанавливаются и дошкольные заведения образования, и по этим показателям Киевская область является лидером.

В сообщении отмечается, что сейчас школы области на 100 процентов обеспечены учебниками и необходимыми принадлежностями. Все образовательные заведения Киевской области подготовлены к отопительному сезону.

На сегодняшний день в области работает 16,5 тыс. педагогических работников, в том числе 300 молодых специалисты, которые в этом году окончили вузы и начали преподавательскую деятельность.