Нардеп: налоговые «рекорды» уничтожают бизнес

Заместитель председателя политсовета «Нашей Украины», народный депутат Виктор МАТЧУК заявляет, что сегодня у Украины нет объективных предпосылок для роста налоговых поступлений в полтора раза, поскольку объемы реального производства товаров не растут такими безумными темпами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», так В.МАТЧУК прокомментировал сообщение налоговой службы о том, что за восемь месяцев 2011 года предприятия оптовой и розничной торговли улатили в 1,8 раза больше налогов, чем в 2010 году.

«Когда налоговая фиксирует рост поступления налогов в полтора-два раза без соответствующего роста производства, это может свидетельствовать лишь об усилении налогового давления на предпринимателей и возврат к практике сбора налогов наперед», - считает В.МАТЧУК.

Он убежден, что такая налоговая политика правительства приводит к вымыванию оборотных средств предприятий и делает их беззащитными перед экономическими вызовами.

«Негативные последствия этой погони за налоговыми «рекордами» уже ощущают на себе все граждане – потребители товаров и услуг. Ведь предприятия не имеют другого выхода, кроме повышения отпускных цен, чтобы удовлетворить непомерные аппетиты налоговых органов», - отметил В.МАТЧУК.

Народный депутат напомнил статистику ГНС, которая полностью отрицает оптимистические прогнозы премьер-министра Николая АЗАРОВА о том, что реализация положений Налогового кодекса даст бизнесу дополнительный инвестиционный ресурс около 47 млрд. грн.

«На практике все происходит как раз наоборот: только по первым восьми месяцам 2011 года налоговая взыскала с предпринимателей на 44,3 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период 2010 года. Реально налоговое давление на предпринимателей после введения Налогового кодекса увеличился в 1,5 раза. А это значит, что, формально снижая размер налоговых ставок, власть отбирает у предпринимателей этот ресурс незаконными способами», - подчеркнул В.МАТЧУК.