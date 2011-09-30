В субботу Украине обещают до 25° тепла

В субботу, 1 октября, в Украине осадков не ожидается, лишь на севере Левобережья, а днем и в восточной части пройдет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 7-12°, в восточной части - 3-8° тепла, на поверхности грунта местами заморозки - 0-2°; днем - 15-20° тепла, на Закарпатье и в южной части местами - до 25°; на высокогорье Карпат ночью - 2-7° тепла, днем - 10-15°.

В Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 7-12°, днем - 15-20°.

В Киеве переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 17-19°.

30 сентября температура воды в Черном море - 18-21°, в Азовском море - 17-19°, в районе Геническа - 15°; в Днепре возле Киева - 16°.